"Dentro" la prima audioserie italiana arriva in libreria (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il libro è edito da Sperling & Kupfer Durante il periodo della quarantena e del lockdown sono nate anche idee diverse e innovative. È il caso di "Dentro" la prima audioserie italiana in sei episodi che si è imposta nel mondo fiorente dei podcast. L'idea è nata da Luca Carano che in meno di una settimana ha scritto i dialoghi e ha coinvolto l'attrice Matilda De Angelis (che presto vedremo anche a Sanremo) e Federico Cesari conosciuto per il ruolo nella serie "Skam". Ora in libreria è arrivato anche il libro di Carano, edito da Sperling & Kupfer: con al centro l'amore, l'amicizia il lavoro e la sfera della sessualità. SINOSSI Chiara e Claudio hanno quasi trent'anni e si trovano a condividere un piccolo appartamento a Milano. Il loro rapporto è buono abbastanza da far funzionare ...

