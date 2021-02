Decreto Ristori 5 al palo: Draghi non ha pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi voluta da Renzi. Gli ultimi fondi alle attività sospese stanziati a dicembre (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ventisei gennaio, un mese fa. Negli uffici del ministero dell’Economia ancora guidato da Roberto Gualtieri si lavorava alle bozze del Decreto Ristori 5, ipotizzando che nonostante la crisi politica il provvedimento sulla ripartizione dei 32 miliardi di nuovo deficit autorizzato dal Parlamento potesse approdare sul tavolo del consiglio dei ministri la settimana successiva. Decidere sui nuovi aiuti per tutte le attività danneggiate dalle restrizioni anti contagio era urgente, si ragionava. Tanto che il provvedimento avrebbe potuto essere varato anche da un esecutivo in carica solo per gli affari correnti. Senza dimenticare che l’appuntamento per il via libera in Parlamento era inizialmente fissato per il 20 gennaio. Nelle ore successive, però, l’avvitarsi delle trattative con Matteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ventisei gennaio, un mese fa. Negli uffici del ministero dell’Economia ancora guidato da Roberto Gualtieri si lavoravabozze del5, ipotizzando che nonostante lapolitica il provvedimento sulla ripartizione dei 32 miliardi di nuovo deficit autorizzato dal Parlamento potesse approdare sul tavolo del consiglio dei ministri la settimana successiva. Decidere sui nuovi aiuti per tutte ledanneggiate drestrizioni anti contagio era urgente, si ragionava. Tanto che il provvedimento avrebbe potuto essere varato anche da un esecutivo in carica solo per gli affari correnti. Senza dimenticare che l’appuntamento per il via libera in Parlamento era inizialmente fissato per il 20 gennaio. Nelle ore successive, però, l’avvitarsi delle trattative con Matteo ...

Montecitorio : 322 voti favorevoli, 2 contrari e 31 astenuti. La Camera ha approvato il decreto #Milleproroghe; il testo ora passa… - borghi_claudio : @Peppe24845112 Non diciamo sciocchezze, nessuno è per inviarle. Andranno gestite nel decreto ristori - EugenioCardi : RT @fattoquotidiano: Decreto Ristori 5 al palo: Draghi non ha pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi voluta da Renzi. Gli ult… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Decreto Ristori 5 al palo: Draghi non ha pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi voluta da Renzi. Gli ult… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Decreto Ristori 5 al palo: Draghi non ha pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi voluta da Renzi. Gli ult… -