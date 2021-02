De Rossi ha detto no a tre panchine ma Tacopina lo chiama (Di giovedì 25 febbraio 2021) Daniele De Rossi non accetta l'incarico di guida tecnica di Fiorentina, Crotone e Cagliari. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Roma vuol fare l'allenatore ma almeno per il momento deve attendere. La risposta è stata sempre la stessa: mi spiace, ora non posso. Questione di regolamenti e di ritardi nei corsi per il patentino che rischiano di penalizzarlo anche la pRossima stagione. Da quando ha annunciato di voler fare l’allenatore, De Rossi è finito nel mirino di parecchi club di A. La prima a farsi avanti è stata la Fiorentina, la scorsa stagione, nel momento più critico di Iachini. Daniele però non aveva ancora i requisiti, non era iscritto al corso Uefa combinato B-A di Coverciano e, essendo decaduta la possibilità per gli ex Campioni del mondo di ricevere d’ufficio l’autorizzazione ad ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) Daniele Denon accetta l'incarico di guida tecnica di Fiorentina, Crotone e Cagliari. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Roma vuol fare l'allenatore ma almeno per il momento deve attendere. La risposta è stata sempre la stessa: mi spiace, ora non posso. Questione di regolamenti e di ritardi nei corsi per il patentino che rischiano di penalizzarlo anche la pma stagione. Da quando ha annunciato di voler fare l’allenatore, Deè finito nel mirino di parecchi club di A. La prima a farsi avanti è stata la Fiorentina, la scorsa stagione, nel momento più critico di Iachini. Daniele però non aveva ancora i requisiti, non era iscritto al corso Uefa combinato B-A di Coverciano e, essendo decaduta la possibilità per gli ex Campioni del mondo di ricevere d’ufficio l’autorizzazione ad ...

