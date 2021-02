Dayane Mello cambia idea su Stefania Orlando | “Mi piaci” Video

(Di giovedì 25 febbraio 2021) A poche ore dalla semifinale,ha chiesto scusa ae le due coinquiline si sono chiaritein queste ore ha chiesto un confronto a. La modella brasiliana hatosulla showgirl e le ha chiesto scusa. La settimana scorsa l’ha nominata, facendola finire al televoto con Rosalinda Cannavò. Nel primo pomeriggio le due si sono parlate in giardino ele ha detto: “Ti voglio chiedere scusa se, in qualche momento, ho detto che ti sei appesa nel percorso di Tommaso. E’ facile giudicare. Nessuno sa davvero cosa c’è nel nostro intimo. A volte dici delle cose momentanee ma non è davvero quello che sente davvero non lo ...

fanpage : #Gfvip, Dayane scoppia in lacrime dopo lo scontro con Tommaso - fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - mariannagiovag2 : @GiuBat6 @nicolettasagges E te credo vuole a tutti i costi vincere dayane mello - FeMorceguinha : Absoluta. Dayane Mello! #DayaneMello #Mellos #DMVIP - vcnte5 : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giul… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Karina Cascella , proprio in queste ore, ha attaccato duramente, accusandola di essere la vera stratega del Grande Fratello Vip verso le battute finale. Come ben sapete, infatti, proprio domani sera si disputerà la semifinale del reality show ...Il pronostico di Urtis: "Tommaso Zorzi? Non vincerà il GF Vip" La vittoria se la contendonoe Stefania Orlando. Tommaso Zorzi? I migliori non vincono mai. Questa la risposta di Urtis , ...A poche ore dalla semifinale, Dayane Mello ha chiesto scusa a Stefania Orlando e le due coinquiline si sono chiarite ...Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando si scaglia contro Dayane Mello, anche lei reclusa nella casa del Grande Fratello Vip assieme alla moglie, con cui di certo non ha un buon rapporto.