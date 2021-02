Dayane Mello cambia idea su Stefania Orlando e le chiede scusa: “Meriti la finale, mi piaci come donna” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Diciamo che il rapporto tra Dayane Mello e Stefania Orlando è stato parecchio burrascoso e simile a un giro sulle montagne russe. Domenica scorsa la modella brasiliana ha fatto un appello e ha detto – rivolgendosi alla telecamera – che la conduttrice merita la finale. “Io e Stefania un legame perturbato, io penso che anche tu Meriti la finale perché sei peperina però ci piace, sei peperina ma sei comunque una donna intelligente e con tanto carattere, poi raga fi*a!” L’appello di Dayane Mello per salvare Stefania Orlando: “io penso che anche tu Meriti la finale perché sei peperoni però ci piace, sei comunque una donna ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 febbraio 2021) Diciamo che il rapporto traè stato parecchio burrascoso e simile a un giro sulle montagne russe. Domenica scorsa la modella brasiliana ha fatto un appello e ha detto – rivolgendosi alla telecamera – che la conduttrice merita la. “Io eun legame perturbato, io penso che anche tulaperché sei peperina però ci piace, sei peperina ma sei comunque unaintelligente e con tanto carattere, poi raga fi*a!” L’appello diper salvare: “io penso che anche tulaperché sei peperoni però ci piace, sei comunque una...

