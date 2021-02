Dalla Regione oltre 700 mila euro per nuove porte e finestre al professionale del Leonardo da Vinci di Firenze (Di giovedì 25 febbraio 2021) La prossima estate al professionale nuovo dell’Istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci saranno sostituite porte e finestre con infissi a taglio termico, che limiteranno la dispersione di calore, portando benefici non solo dal punto di vista termico, ma anche del comfort acustico. L’intervento di riqualificazione degli infissi, del valore di poco più di 736 mila euro (secondo lotto di lavori), sarà finanziato con risorse messe a disposizione Dalla Regione, per il tramite dell’assessorato all’Ambiente guidato da Monia Monni, che ha approvato il progetto presentato dal Comune di Firenze relativamente al bando per l’efficientamento energetico di edifici pubblici, pubblicato nel 2017, e cofinanziato dal POR FESR ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 febbraio 2021) La prossima estate alnuovo dell’Istituto tecnico industrialedasaranno sostituitecon infissi a taglio termico, che limiteranno la dispersione di calore, portando benefici non solo dal punto di vista termico, ma anche del comfort acustico. L’intervento di riqualificazione degli infissi, del valore di poco più di 736(secondo lotto di lavori), sarà finanziato con risorse messe a disposizione, per il tramite dell’assessorato all’Ambiente guidato da Monia Monni, che ha approvato il progetto presentato dal Comune direlativamente al bando per l’efficientamento energetico di edifici pubblici, pubblicato nel 2017, e cofinanziato dal POR FESR ...

