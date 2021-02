Dal New Jersey all'Italia, la rete di produzione di vaccini Johnson & Johnson (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - Una produzione di vaccini che parte dal New Jersey e arriva in Belgio, passando dall'Olanda e dall'Italia. È la rete industriale su cui poggia la Johnson & Johnson, il terzo gruppo farmaceutico pronto con il vaccino anti Covid. Il quartier generale è a New Brunswick, nella piana industriale dello Stato del New Jersey, a meno di 80 chilometri da New York, ma è tra Massachusetts e Europa che il vaccino è nato. Tre sono i luoghi chiave: il centro di ricerca Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, dove i ricercatori hanno lavorato in sinergia con quelli del centro vaccini Janssen Pharmaceutical di Beerse, in Belgio, e del Centro biologico Janssen di Leiden, in Olanda, a cinquanta chilometri da Amsterdam. In questo triangolo si sono ... Leggi su agi (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - Unadi vaccini che parte dal Newe arriva in Belgio, passando dall'Olanda e dall'. È laindustriale su cui poggia la, il terzo gruppo farmaceutico pronto con il vaccino anti Covid. Il quartier generale è a New Brunswick, nella piana industriale dello Stato del New, a meno di 80 chilometri da New York, ma è tra Massachusetts e Europa che il vaccino è nato. Tre sono i luoghi chiave: il centro di ricerca Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, dove i ricercatori hanno lavorato in sinergia con quelli del centro vaccini Janssen Pharmaceutical di Beerse, in Belgio, e del Centro biologico Janssen di Leiden, in Olanda, a cinquanta chilometri da Amsterdam. In questo triangolo si sono ...

Agenzia_Ansa : Coppa America: Bertelli: 'Un bravo ai ragazzi di Luna Rossa, adesso pensiamo alla finale contro i neozelandesi'. La… - sulsitodisimone : Dal New Jersey all'Italia, la rete di produzione di vaccini Johnson & Johnson - Agenzia_Italia : Dal New Jersey all'Italia, la rete di produzione di vaccini Johnson & Johnson - Ticinonline : La città dei milionari? Londra scavalca New York #città #milionari #londra #newyork #mondo #sterline #dollari… - demarcaribe : RT @Urbact_IT: Approfondimenti dal network URBACT @TourismCities: come integrare salute e sicurezza in un nuovo modello per il turismo sost… -