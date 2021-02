Cultura | Taobuk lancia il concorso ' Lo spazio dei libri' che fonde letteratura e architettura' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - “Lodei”, sin da questa prima edizione, si propone come ponte creativo ele frae gli studenti delle Università italiane e straniere: per tutti scattano adesso cinquanta giorni utili a progettare un “manifesto tridimensionale” capace di esprimere l'incontro fra. C'è tempo fino al 19 aprile per indagare e raccontare attraverso l'le relazioni e le suggestioni che intercorrono fra ie lo, per progettare un'opera che restituisca dimensione fisica e “urbana” alle azioni della scrittura e della lettura, aie alla loro dialettica con i luoghi. Il bando è consultabile sul sito.it. Una Giuria prestigiosa ...