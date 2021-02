Crede di citare Dante, in realtà è Topolino: la gaffe del neo sottosegretario leghista all’Istruzione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il sottosegretario leghista all’Istruzione Rossano Sasso ha confuso Dante Alighieri con Topolino scivolando su una gaffe che lo ha consegnato allo sfottò generale del web. «Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto», ha scritto sul suo profilo Facebook, citando il Sommo Poeta come autore della frase. Peccato che queste parole appartengano a un numero illustrato del fumetto Topolino, risalente a più di settant’anni fa. «E questo sarebbe il nuovo sottosegretario all’Istruzione», è il commento più quotato sui social. Il fumetto La frase “incriminata” – come riporta la Repubblica – è contenuta all’interno del volume L’Inferno di Topolino, parodia Disney pubblicata fra il 1949 e il 1950 (con testo di Guido ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) IlRossano Sasso ha confusoAlighieri conscivolando su unache lo ha consegnato allo sfottò generale del web. «Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto», ha scritto sul suo profilo Facebook, citando il Sommo Poeta come autore della frase. Peccato che queste parole appartengano a un numero illustrato del fumetto, risalente a più di settant’anni fa. «E questo sarebbe il nuovo», è il commento più quotato sui social. Il fumetto La frase “incriminata” – come riporta la Repubblica – è contenuta all’interno del volume L’Inferno di, parodia Disney pubblicata fra il 1949 e il 1950 (con testo di Guido ...

bacini : @ERENG4YGER bitches be like ma mique crede di essere simpatico o qualcosa del genere? ?? then fatemi continuare a ci… - ilciccio67 : @Ettore31791256 Beh, quella è la base. Ma ormai sui social circolano una serie di citazioni o totalmente inesatte,… - gi_pava : Quella che non legge un libro da tre anni, quello che crede di citare Dante, ma in realtà è Topolino. Che bello sa… - Silvanasperanz4 : RT @TRadioso: Un sottosegretario che crede di citare Dante e invece cita Topolino, la Borgonzoni che non legge un libro da tre anni, la Puc… - TRadioso : Un sottosegretario che crede di citare Dante e invece cita Topolino, la Borgonzoni che non legge un libro da tre an… -