Covid Veneto | oggi 1 304 contagi | bollettino 25 febbraio

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 1.304 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 25, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 28 morti, un dato che porta a 9.791 il totale dei decessi indall'inizio della pandemia di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 47.356 tamponi: l'incidenza tra i tamponi e i positivi è al 2,75%. Attualmente i positivi sono 22.949 e i pazienti ricoverati sono 1.351: di questi, 1.217 (-30 rispetto a ieri) sono in area non critica 134 (+2) in terapia intensiva. Il totale dei dimessi/guariti sale a 15.848 (+73).

Occhi puntati sul governatore del Veneto Luca Zaia, il primo a rendere pubblica, l'8 febbraio scorso, la possibilità di somministrare una sola dose di vaccino a chi è già stato ammalato. Vaccini Covid, tentata truffa all'Umbria: disposte acquisizioni di documenti negli uffici del commissario, di Aifa. A Napoli troppa folla, transenne sul lungomare. Nuovo balzo dei positivi in Veneto, due zone rosse nel Lazio.

Nuovo forte balzo dei contagiin, dove si registrano 1.304 positivi al virus in 24 ore. I decessi sono stati 28. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia raggiunge i ...Si tratta di campanelli d'allarme in linea con quanto sta accadendo in Italia, anche se in... Informazione anche sui vaccini e la seconda dose da non somministrare a chi ha avuto il. Serve ...Intanto, monitorando l’andamento della pandemia che sta continuando a colorare le regioni d’Italia in giallo, arancione e rosso e gli effetti della campagna di vaccinazione, in Veneto fervono ... fino ...Il governatore veneto ha poi confermato di aver chiesto formalmente la possibilità di somministrare una sola dose di vaccino a chi è già stato ammalato ...