Covid Valle D'Aosta, due nuovi contagi e zero morti: bollettino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono due i nuovi contagi da coronavirus in Valle D'Aosta secondo il bollettino di oggi. zero, invece, i nuovi decessi. Da inizio pandemia i casi positivi al coronavirus sono 7998, i casi positivi attuali sono 142, quattro in meno di ieri, di cui 10 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva, e 131 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7441, + 6 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi è di 76.738, + 285 rispetto a ieri, di cui 3115 processati con test antigienico rapido. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

