Covid: Tajani, 'coordinare vaccinazione di massa in Ue' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Solo con un forte impulso coordinato, per una vaccinazione di massa della popolazione europea, ridurremo al minimo gli effetti della pandemia da Covid". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente del Ppe e coordinatore nazionale di Forza Italia, postando una foto durante il summit del Ppe in videoconferenza. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Solo con un forte impulso coordinato, per unadidella popolazione europea, ridurremo al minimo gli effetti della pandemia da". Lo scrive su Twitter Antonio, vicepresidente del Ppe e coordinatore nazionale di Forza Italia, postando una foto durante il summit del Ppe in videoconferenza.

Antonio_Tajani : Le mie condoglianze alla famiglia del povero Matteo. Una tragedia che ha scosso non solo la provincia di Frosinone.… - TV7Benevento : Covid: Tajani, 'coordinare vaccinazione di massa in Ue'... - galassi46 : @msgelmini @Antonio_Tajani @renatobrunetta @mara_carfagna @forza_italia Siete peggio del covid 19....vi attaccate a… - gregbucc : RT @Socrate34020624: @Antonio_Tajani Bertolaso che non ha saputo lui stesso difendersi dal covid? Siete ridicoli - infoitsalute : Covid, Tajani: “Serve persona che si occupi solo di vaccinazioni: a Draghi proporremo Bertolaso” -