Covid: struttura commissario, 'somministrate ieri oltre 100mila dosi di vaccino' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - ''La campagna di vaccinazione contro l'epidemia di Covid-19 sta registrando un confortante incremento. Da lunedì 22 febbraio sono state effettuate in media oltre 100mila somministrazioni al giorno e ieri, mercoledì 24 febbraio, è stato raggiunto il picco di 102.433 dosi''. Lo fa sapere l'ufficio stampa del commissario straordinario per l'emergenza Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - ''La campagna di vaccinazione contro l'epidemia di-19 sta registrando un confortante incremento. Da lunedì 22 febbraio sono state effettuate in mediasomministrazioni al giorno e, mercoledì 24 febbraio, è stato raggiunto il picco di 102.433''. Lo fa sapere l'ufficio stampa delstraordinario per l'emergenza

Giornaleditalia : Covid: struttura commissario, 'somministrate ieri oltre 100mila dosi di vaccino' - LaNotPontina : Negli ultimi mesi del 2019 era iniziata in Cina nella città di Wuhan l’epidemia da COVID-19, ed è diventata in poco… - Da_ni_e_ : @Marfisa2 @demian_online @mosllerdd @MMmarco0 mi chiarisce struttura, meccanissmo utilità e controllo della 'tempes… - messveneto : Primo lutto alla Desio di Palmanova: morta una 82enne risultata positiva al Covid: Aveva scelto di non vaccinarsi.… - benissauhh : La mia bisnonna ha il covid porcoddio è in una struttura a un'ora da qui tutta sola e non possiamo nemmeno chiamarl… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid struttura Struttura del Commissario per l'emergenza Covid: tutte le mascherine sono certificate InvItalia Il Treviso Fund diventa misura strutturale a sostegno delle imprese Il vicesindaco De Checchi: «Vogliamo dare continuità alle iniziative di sostegno diretto ai nostri imprenditori» Quattrocentomila euro di contributi, 118 imprese sostenute e 4 milioni di euro di liqui ...

Visite per i pazienti con interfono attraverso una vetrata al Covid Hospital di Trecenta [VIDEO] [CORONAVIRUS] Il servizio è attivo da qualche giorno all’Ospedale di Trecenta (Rovigo) ed offre un punto di contatto tra i pazienti e i parenti in tutta sicurezza ...

Il vicesindaco De Checchi: «Vogliamo dare continuità alle iniziative di sostegno diretto ai nostri imprenditori» Quattrocentomila euro di contributi, 118 imprese sostenute e 4 milioni di euro di liqui ...[CORONAVIRUS] Il servizio è attivo da qualche giorno all’Ospedale di Trecenta (Rovigo) ed offre un punto di contatto tra i pazienti e i parenti in tutta sicurezza ...