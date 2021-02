Covid, Speranza: “Non ci sono le condizioni per allentare misure, nuovo dpcm dal 6 marzo” (Di giovedì 25 febbraio 2021) . In vista del varo del nuovo dpcm sulle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, il ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto in Senato: “In questo ultimo miglio non possiamo assolutamente abbassare la guardia, non ci sono le condizioni epidemiologiche per allentare le misure di contrasto alla pandemia”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, interviene al Senato per le comunicazioni riguardanti le misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19 che il governo si appresta a varare in vista della scadenza del dpcm, prevista per il 5 marzo. Il nuovo dpcm, spiega Speranza, ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021) . In vista del varo delsulledi contenimento della diffusione del-19, il ministro della Salute, Roberto, è intervenuto in Senato: “In questo ultimo miglio non possiamo assolutamente abbassare la guardia, non cileepidemiologiche perledi contrasto alla pandemia”. Il ministro della Salute, Roberto, interviene al Senato per le comunicazioni riguardanti leper fronteggiare l’emergenza-19 che il governo si appresta a varare in vista della scadenza del, prevista per il 5. Il, spiega, ...

