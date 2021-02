Covid Spagna, in Galizia multe fino a 600mila euro per chi rifiuta il vaccino senza motivo (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Galizia è la prima Regione della Spagna a contemplare la possibilità di sanzionare persone che si rifiutano, senza validi motivi, di vaccinarsi contro il Covid. Il Parlamento di questa comunità ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) Laè la prima Regione dellaa contemplare la possibilità di sanzionare persone che sino,validi motivi, di vaccinarsi contro il. Il Parlamento di questa comunità ...

MediasetTgcom24 : Covid Spagna, in Galizia multe fino a 600mila euro per chi rifiuta il vaccino senza motivo #covid… - terrarealtime : Naturamorevole 2: Spagna - Sospesa vaccinazione Covid dopo la morte ... - Anna280511823 : RT @MediasetTgcom24: Covid Spagna, in Galizia multe fino a 600mila euro per chi rifiuta il vaccino senza motivo #covid - JPCK72 : RT @MediasetTgcom24: Covid Spagna, in Galizia multe fino a 600mila euro per chi rifiuta il vaccino senza motivo #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid Spagna, in Galizia multe fino a 600mila euro per chi rifiuta il vaccino senza motivo #covid -