Covid: sindaco denuncia, 'ora Lombardia lascia Rsa e disabili senza vaccino' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha rimodulato la sua strategia vaccinale ma ha lasciato i disabili gravi senza vaccino, e così una Rsa importante come la Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Lo denuncia il sindaco della cittadina del milanese, Simone Negri. Nella sua nuova strategia vaccinale, che oggi parte da alcuni Comuni tra Brescia e Bergamo, "il commissario Bertolaso annuncia di fare circa 4mila inoculazioni al giorno. Peccato che, per raggiungere l'obiettivo, adesso decidano di tagliare dosi al personale e ai pazienti delle Rsa", osserva Negri. "Le conseguenze sul territorio sono disastrose: solo ieri la Sacra Famiglia di Cesano Boscone ha subito una brusca interruzione senza alcuna spiegazione né riprogrammazione da parte degli ..."

