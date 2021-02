Covid | sale il numero delle Regioni con terapie intensive oltre la soglia | sono 8

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Erano 6 una settimana fa, ma salgono ora a 8, leche superano lacritica del 30% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti. Si tratta di Abruzzo (37%), Friuli Venezia Giulia (33%), Lombardia (33%), Marche (36%), Molise (36%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (39%), Umbria (57%). È quanto si apprende dal monitoraggio pubblicato sul portale dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), aggiornato al 24 febbraio. Per quanto riguarda invece i posti letto nei reparti di malattie infettive, medicina generale e pneumologia, occupati da pazienti?19, a livello nazionale il valore è al 29%. Si tratta di una percentuale stabile rispetto a una settimana fa e 11 punti sotto il livello del 40%, definita come “...