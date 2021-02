Covid, ristori per le associazioni culturali, dall'8 marzo possibile inoltro domande (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Aquila - Via libera all'avviso pubblico per la concessione di contributi ad enti e associazioni culturali abruzzesi per arginare le conseguenze economiche legate all'emergenza sanitaria del Covid-19 In Abruzzo ci sono a disposizione 1,5 milioni di euro a seguito della delibera di fine anno della Giunta regionale. Le associazioni culturali potranno presentare domanda dalle ore 15 di lunedì 8 marzo fino alle ore 15 di giovedì 18 marzo 2021. Si tratta di un provvedimento atteso da molti operatori culturali che permetterà di far fronte alle necessità economiche primarie delle associazioni culturali da un anno ferme e costrette a cancellare nel 2020 tutti gli eventi dei programmi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Aquila - Via libera all'avviso pubblico per la concessione di contributi ad enti eabruzzesi per arginare le conseguenze economiche legate all'emergenza sanitaria del-19 In Abruzzo ci sono a disposizione 1,5 milioni di euro a seguito della delibera di fine anno della Giunta regionale. Lepotranno presentare domandae ore 15 di lunedì 8fino alle ore 15 di giovedì 182021. Si tratta di un provvedimento atteso da molti operatoriche permetterà di far fronte alle necessità economiche primarie delleda un anno ferme e costrette a cancellare nel 2020 tutti gli eventi dei programmi ...

