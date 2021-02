Covid, riparte il mercato settimanale a Torre Annunziata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Torna il mercato settimanale a Torre Annunziata. Il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, ha infatti revocato l’ordinanza firmata lo scorso 16 febbraio. A partire da domani, dunque, riprenderà regolarmente lo svolgimento dell’area mercatale negli spazi antistanti lo stadio comunale Giraud: ”Compreso l’esercizio – spiegano dall’ente – delle attivita’ di vendita di generi alimentari, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti in materia di Covid-19 riguardanti le attivita’ di commercio al dettaglio su aree pubbliche”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Torna il. Il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, ha infatti revocato l’ordinanza firmata lo scorso 16 febbraio. A partire da domani, dunque, riprenderà regolarmente lo svolgimento dell’area mercatale negli spazi antistanti lo stadio comunale Giraud: ”Compreso l’esercizio – spiegano dall’ente – delle attivita’ di vendita di generi alimentari, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti in materia di-19 riguardanti le attivita’ di commercio al dettaglio su aree pubbliche”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

