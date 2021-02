Covid | rinviata Torino-Sassuolo | ecco quando si gioca

(Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) -è stataa causa dei diversi contagi ditra itori granata. Lo ha reso noto la Lega Serie A in un comunicato. Il presidente della Lega Serie A ha disposto "il rinvio a mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15.00, della gara, programmata per venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 20.45 e valida per la 5° giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim", si legge nella nota.

Stamattina la Federazione francese di rugby ha annunciato che un nuovo giocatore francese era risultato positivo al test, portando a sedici il numero di casi di- 19 nelle fila dei Blues: ...Al momento i positivi al virus sono sette, più due tesserati dello staf f, ed è stata accertata la presenza in qualche caso della variante inglese del- 19 e questo dato determina una maggiore ...Torino-Sassuolo è stata rinviata a causa dei diversi contagi di Covid tra i giocatori granata. Lo ha reso noto la Lega Serie A in un comunicato. Il presidente della Lega Serie A ha disposto "il ...Rinviata per Covid Torino Sassuolo in programma domani sera come anticipo della 24^ Giornata. Sono nove i giocatori granata positivi al coronavirus.