Covid | rinviata Torino-Sassuolo | ecco quando si gioca

(Di giovedì 25 febbraio 2021)è stataa causa dei diversi contagi ditra itori granata. Lo ha reso noto la Lega Serie A in un comunicato. Il presidente della Lega Serie A ha disposto “il rinvio a mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15.00, della gara, programmata per venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 20.45 e valida per la 5° giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim”, si legge nella nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il focolaio in casa Toro si trasforma in emergenza. A causa dell'elevato numero di calciatori e membri dello staff positivi al, la Lega Serie A ha disposto il rinvio di Torino - Sassuolo , in programma domani sera, al 17 marzo. Leggi anche > Solo tra i calciatori del Torino, sono almeno sette i positivi: tra loro il ...Lo rende noto la Lega Nazionale Professionisti Serie A alla luce del focolaiotra i giocatori del Torino. .Rischio focolaio al Torino, con casi anche di variante inglese. E così la Lega di Serie A ha deciso di posticipare il match con il Sassuolo in programma originariamente per venerdì sera ...Dopo l’ormai famoso caso di Juventus-Napoli, anche un’altro match – in programma per la 24esima giornata – è stato rinviato: stiamo parlando di Torino-Sassuolo. FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Covid, 5 p ...