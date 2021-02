Covid, nuova variante spaventa New York (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una nuova variante Covid colpisce e spaventa New York. Secondo gli scienziati potrebbe schivare l’immunità creata dai vaccini nuova variante Covid Il virus, male dei giorni nostri, continua a mutare. spaventano in Italia le varianti d’importazione e quelle nate sul suolo nazionale (come quella napoletana). Ma a terrorizzare oggi è la mutazione Covid che si sta registrando a New York. Secondo gli scienziati questa nuova variante, denominata B.1.526, è stata identificata la prima volta in campioni raccolti nella città a novembre e, entro la metà di febbraio, ammontava al 12% dei casi. Per giunta conterrebbe una modifica che si impone sull’immunità creata dai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unacolpisce eNew. Secondo gli scienziati potrebbe schivare l’immunità creata dai vacciniIl virus, male dei giorni nostri, continua a mutare.no in Italia le varianti d’importazione e quelle nate sul suolo nazionale (come quella napoletana). Ma a terrorizzare oggi è la mutazioneche si sta registrando a New. Secondo gli scienziati questa, denominata B.1.526, è stata identificata la prima volta in campioni raccolti nella città a novembre e, entro la metà di febbraio, ammontava al 12% dei casi. Per giunta conterrebbe una modifica che si impone sull’immunità creata dai ...

