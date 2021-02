Covid, nuova impennata in Italia: quasi 20mila casi e 308 morti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ancora un balzo dei positivi in Italia. Sono 19886 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore. Ieri erano 16,424. 308 i decessi, ieri sono stati 318. I dati regione per regione Sono 355 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore, di cui 196 e 159 da test antigenici positivi. È quanto emerge dall’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. Sono 3 i decessi registrati nelle stesse ore per un totale di 1.015 da inizio pandemia. I guariti aumentano di 390 persone. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1454 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 6.8% dei 21.391 tamponi eseguiti, di cui 13.085 antigenici. Dei 1454 nuovi casi, gli asintomatici sono 447 (30,7% ). I casi sono così ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ancora un balzo dei positivi in. Sono 19886 nuovirilevati nelle ultime 24 ore. Ieri erano 16,424. 308 i decessi, ieri sono stati 318. I dati regione per regione Sono 355 i nuovidi contagio da coronavirus registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore, di cui 196 e 159 da test antigenici positivi. È quanto emerge dall’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. Sono 3 i decessi registrati nelle stesse ore per un totale di 1.015 da inizio pandemia. I guariti aumentano di 390 persone. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1454 nuovidi persone risultate positive al-19, pari al 6.8% dei 21.391 tamponi eseguiti, di cui 13.085 antigenici. Dei 1454 nuovi, gli asintomatici sono 447 (30,7% ). Isono così ...

