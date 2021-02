Covid | nuova impennata in Italia | quasi 20mila casi e 308 morti Tasso di positività al 4 | 5%

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ancora un balzo dei positivi in. Sono 19886 nuovirilevati nelle ultime 24 ore. Ieri erano 16,424. 308 i decessi, ieri sono stati 318. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute, è di 96.974. Il totale dei positivi dall’inizio della pandemia è 2.868.453. Nella giornata di oggi è stato registrato un record di tamponi: 443.704 quelli processati nelle ultime 24 ore. Ildiè al 4,5%. Lieve aumento dei ricoverati in terapia intensiva: sono 2.168, undici in più di ieri. I dati regione per regione Sono 355 i nuovidi contagio da coronavirus registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore, di cui 196 e 159 da test antigenici positivi. È quanto emerge dall’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. Sono 3 i decessi ...