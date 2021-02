Covid | notizie Il bollettino del 25 febbraio | 19 886 casi su 353 704 tamponi 308 morti

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tasso di positività al 5,6%. I ricoveri ordinari aumentano di 40 unità, quelli in terapia intensiva di 11. È iniziato al ministero dello Sviluppo economico l'incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi. Sul tavolo, la possibilità di produrre i vaccini anti-in Italia. AstraZeneca promette che consegnerà oltre 5 milioni di dosi entro marzo e punta a 20 milioni di dosi per il secondo trimestre

Agenzia_Ansa : Una nuova forma di coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York e ha una mutazione che potrebbe indebolire… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-Covid monodose della Johnson&Johnson fornisce una protezione forte contro il virus e può ridurre il… - Agenzia_Ansa : Covid, varianti inglese e brasiliana trovate nelle acque di scarico italiane #ANSA - infoitsalute : Covid Toscana: 1374 casi, oltre 360 positivi a Firenze. Arezzo, Lucca, Pisa, Prato, Pistoia, Siena oltre 100 casi e… - Giacometta3 : Siena, muore in rsa anziana vaccinata al Covid: «Aveva ricevuto le due dosi previste» -

WASHINGTON, FEB 25 - La Food and Drug Administration ha approvato la conservazione e il trasporto del vaccino Pfizer contro il Covid-19 alle normali temperature del frigorifero sino a due settimane, anzichè a temperature ultra fredde. .L'emergenza Covid che stiamo vivendo comporta ansia, paura e stress prolungato. Come reagire? Ecco dei consigli pratici.Roma, 25 feb. askanews) – Concerti privati gratuiti a Ginevra, esibizioni dal vivo per un singolo spettatore, in un'atmosfera intima e in totale sicurezza, a distanza e con mascherina. Li organizza l' ...