Covid, nel 2020 crisi senza precedenti per il mercato del lavoro (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Una crisi “senza precedenti” per l’occupazione nel 2020. A fotografarla è il Rapporto sull’Occupazione realizzato da ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal.“Le categorie più colpite dall’emergenza sanitaria sono quelle che già erano contraddistinte da condizioni di svantaggio; si tratta in particolare delle donne, dei giovani e degli stranieri che sono stati penalizzati perchè più spesso occupano posizioni lavorative meno tutelate, per giunta nei settori e nei tipi di impresa che sono stati investiti più duramente dalla crisi – si legge nel Rapporto -. L’emergenza ha prodotto anche un mutamento repentino della modalità di erogazione della prestazione lavorativa che è stata resa, laddove possibile, da remoto (lavoro agile, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Una” per l’occupazione nel. A fotografarla è il Rapporto sull’Occupazione realizzato da ministero del, Istat, Inps, Inail e Anpal.“Le categorie più colpite dall’emergenza sanitaria sono quelle che già erano contraddistinte da condizioni di svantaggio; si tratta in particolare delle donne, dei giovani e degli stranieri che sono stati penalizzati perchè più spesso occupano posizioni lavorative meno tutelate, per giunta nei settori e nei tipi di impresa che sono stati investiti più duramente dalla– si legge nel Rapporto -. L’emergenza ha prodotto anche un mutamento repentino della modalità di erogazione della prestazione lavorativa che è stata resa, laddove possibile, da remoto (agile, ...

repubblica : Vaccini, caos e assembramento nel punto anti-Covid dell'Asl a Torino: arriva la polizia: In via Gorizia saltati gli… - Agenzia_Ansa : AstraZeneca prevede di fornire meno della metà delle dosi di vaccino anti-Covid all'Unione europea rispetto al cont… - MediasetTgcom24 : Covid, allarme della Dia: seri rischi di infiltrazione mafiosa nel settore sanitario e nella green economy #Covid… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Una crisi 'senza precedenti' per l'occupazione nel 2020. A fotografarla è il Rapporto sull'Occup… - FelipeKarmelo : RT @wojak0: È inaccettabile che nel 2021 la percentuale delle donne minatrici sia praticamente la stessa della mortalità del covid. #QuoteR… -