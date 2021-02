Covid Lombardia, sos medici: “Aghi per vaccino sbagliati” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Aghi sbagliati per la somministrazione del vaccino Pfizer contro Covid-19, soluzione fisiologica avvolta in pellicola trasparente senza confezionamento e senza rintracciabilità. Questa, a quanto ha appreso l’Adnkronos, è la consegna arrivata, insieme ai vaccini, ai medici degli Hub vaccinali della Lombardia, che hanno segnalato il problema alla Regione. “L’ultima consegna di vaccini – si legge nella segnalazione – è stata accompagnata da consegna di dispositivi inadeguati alla somministrazione, nello specifico: Aghi 22 G1 pollice descritti ‘come per somministrazione Pfizer’; Aghi 22 G 1.5 descritti come ‘per somministrazione Pfizer’; Aghi 25 G 1,5; soluzione fisiologica avvolta in pellicola trasparente Senza confezionamento e senza ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021)per la somministrazione delPfizer contro-19, soluzione fisiologica avvolta in pellicola trasparente senza confezionamento e senza rintracciabilità. Questa, a quanto ha appreso l’Adnkronos, è la consegna arrivata, insieme ai vaccini, aidegli Hub vaccinali della, che hanno segnalato il problema alla Regione. “L’ultima consegna di vaccini – si legge nella segnalazione – è stata accompagnata da consegna di dispositivi inadeguati alla somministrazione, nello specifico:22 G1 pollice descritti ‘come per somministrazione Pfizer’;22 G 1.5 descritti come ‘per somministrazione Pfizer’;25 G 1,5; soluzione fisiologica avvolta in pellicola trasparente Senza confezionamento e senza ...

