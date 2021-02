Covid | le notizie di oggi Vaccini | Astrazeneca promette nuove forniture LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Negli Usa arriva il vaccino Johnson and Johnson da un'unica dose. Rapporto positivi-tamponi è al 4,8%. Salgono le terapie intensive, scendono i ricoveri ordinari. Speranza: "Aumenta l'incidenza delle varianti, in particolare quella inglese. Prossimo Dpcm sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile". Draghi lavora a un decreto e cerca la quadra tra aperture e rigore. Il Cts raccomanda prudenza: si teme una terza ondata, soprattutto in Lombardia