Covid, le notizie di oggi. Vaccini, al via al Mise incontro su produzione Italia. DIRETTA (Di giovedì 25 febbraio 2021) E' iniziato al ministero dello Sviluppo economico l'incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi. Sul tavolo, la possibilità di produrre i Vaccini anti-Covid in Italia. Sono intanto in aumento i casi dovuti alla mutazione del virus. AstraZeneca promette che consegnerà oltre 5 milioni di dosi entro marzo e punta a 20 milioni di dosi per il secondo trimestre. Moderna ha consegnato delle dosi del suo candidato vaccino specifico contro la variante sudafricana

