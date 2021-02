Covid | le notizie di oggi In corso il vertice governo-Regioni sulle nuove misure LIVE

(Di giovedì 25 febbraio 2021) All'incontro - in videoconferenza - partecipano il ministro per le autonomie, Mariastella Gelmini, e quello della Salute, Roberto Speranza. In aumento in Italia i casi dovuti alla mutazione del virus, il nuovo Dpcm punterà a contenerne la diffusione. AstraZeneca promette che consegnerà oltre 5 milioni di dosi entro marzo e punta a 20 milioni di dosi per il secondo trimestre. Moderna ha consegnato delle dosi del suo candidato vaccino specifico contro la variante sudafricana

RobertoBurioni : Ottime notizie da UK. Il vaccino Pfizer fa diminuire di quasi il 90% i casi negli ultraottantenni. Una dose fa già… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-Covid monodose della Johnson&Johnson fornisce una protezione forte contro il virus e può ridurre il… - Agenzia_Ansa : Covid, Dia: 'Le mani delle mafie su 'green' e sanità'. 'Seri rischi di infiltrazione, crescono riciclaggio e corruz… - BeatriceCovassi : RT @Agenzia_Ansa: Il vaccino anti-Covid monodose della Johnson&Johnson fornisce una protezione forte contro il virus e può ridurre il conta… - AnnaM23189 : RT @Agenzia_Ansa: La 'variante inglese' del virus Sars-CoV-2 potrebbe avere una maggiore trasmissibilità rispetto alle altre perché questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie

All'incontro - in videoconferenza - partecipano il ministro per le autonomie, Mariastella Gelmini, e quello della Salute, Roberto Speranza. In aumento in Italia i casi dovuti alla mutazione del virus, ...... ma che in questi giorni c'era l'informativa di Luigi Di Maio sui fatti in Congo, quella di Roberto Speranza sule il Milleproroghe in scadenza e quindi, anche volendo, non si poteva fare. E ..."Sui vaccini è l'Europa ad aver sbagliato, avendo affidato alla persona sbagliata le importanti trattative con le case farmaceutiche". Il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, commenta a "Stasera I ...Il Covid pesa sui conti 2020 di Saipem che si chiudono con una perdita di 1.136 milioni di euro (utile di 12 milioni di euro nel 2019), e un rosso di 120 milioni nel quarto trimestre. Il risultato net ...