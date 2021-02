Covid, le notizie di oggi. Il bollettino: 19.886 casi su 353.704 tamponi. 308 morti. LIVE (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tasso di positività al 5,6%. I ricoveri ordinari aumentano di 40 unità, quelli in terapia intensiva di 11. È iniziato al ministero dello Sviluppo economico l'incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi. Sul tavolo, la possibilità di produrre i vaccini anti-Covid in Italia. AstraZeneca promette che consegnerà oltre 5 milioni di dosi entro marzo e punta a 20 milioni di dosi per il secondo trimestre Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tasso di positività al 5,6%. I ricoveri ordinari aumentano di 40 unità, quelli in terapia intensiva di 11. È iniziato al ministero dello Sviluppo economico l'incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi. Sul tavolo, la possibilità di produrre i vaccini anti-in Italia. AstraZeneca promette che consegnerà oltre 5 milioni di dosi entro marzo e punta a 20 milioni di dosi per il secondo trimestre

Agenzia_Ansa : Una nuova forma di coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York e ha una mutazione che potrebbe indebolire… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-Covid monodose della Johnson&Johnson fornisce una protezione forte contro il virus e può ridurre il… - Agenzia_Ansa : Covid, varianti inglese e brasiliana trovate nelle acque di scarico italiane #ANSA - ladyrosmarino : RT @fanpage: 'Dobbiamo prepararci ad una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del Covid-19' Angela Merkel… - 1canalesport : I campioni nascono in classe, la rivoluzione Soccerschool al tempo del Covid-19 -