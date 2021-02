Covid Lazio, 1.256 nuovi contagi e 18 morti: bollettino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 1.256 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 18 morti. “Oggi nel Lazio, su quasi 15mila tamponi (-30) e oltre 21mila antigenici per un totale di oltre 36mila test, si registrano 1.256 casi positivi (+68), 18 decessi (-20) e +1.123 guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono sotto quota 500”, riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 a Roma e nelle province. Nella Asl Roma 1 – si legge nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 1.256 ida coronavirus nelsecondo ildi oggi. Registrati inoltre altri 18. “Oggi nel, su quasi 15mila tamponi (-30) e oltre 21mila antigenici per un totale di oltre 36mila test, si registrano 1.256 casi positivi (+68), 18 decessi (-20) e +1.123 guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono sotto quota 500”, riferisce l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, nelquotidiano sull’andamento dell’epidemia di-19 a Roma e nelle province. Nella Asl Roma 1 – si legge nel ...

