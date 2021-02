Covid: la ricerca, un sanitario su tre soffre di stress post traumatico (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Ansia, rabbia, esaurimento emotivo e depressione: gli operatori sanitari che in questi mesi hanno curato i pazienti Covid-19 mostrano segni evidenti di burnout e sindrome post traumatica da stress. Una condizione che interessa un sanitario su tre. Lo rivela una ricerca che ha anche dimostrato come il trattamento psicoterapico Emdr (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) su medici, infermieri, operatori socio assistenziali e volontari, possa assicurare un netto immediato miglioramento. Lo studio è stato condotto dall'Associazione per l'Emdr in Italia. Si tratta del primo lavoro italiano che testimonia l'efficacia di questa terapia per l'elaborazione del trauma vissuto dagli operatori sanitari nel corso della pandemia. La ricerca, che sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Ansia, rabbia, esaurimento emotivo e depressione: gli operatori sanitari che in questi mesi hanno curato i pazienti-19 mostrano segni evidenti di burnout e sindrometraumatica da. Una condizione che interessa unsu tre. Lo rivela unache ha anche dimostrato come il trattamento psicoterapico Emdr (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) su medici, infermieri, operatori socio assistenziali e volontari, possa assicurare un netto immediato miglioramento. Lo studio è stato condotto dall'Associazione per l'Emdr in Italia. Si tratta del primo lavoro italiano che testimonia l'efficacia di questa terapia per l'elaborazione del trauma vissuto dagli operatori sanitari nel corso della pandemia. La, che sarà ...

