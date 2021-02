Covid, la 'cura miracolosa' di Gwyneth Paltrow fa infuriare i medici: 'Dobbiamo tutti essere responsabili' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gwyneth Paltrow , dopo essere guarita dal Covid , ammette di avere dei problemi a lungo termine ma assicura anche di aver sperimentato, su se stessa, una ' cura miracolosa ' a base di prodotti ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021), dopoguarita dal, ammette di avere dei problemi a lungo termine ma assianche di aver sperimentato, su se stessa, una '' a base di prodotti ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid cura Emofilici sedentari causa Covid, articolazioni a rischio Nei Centri per l'emofilia, luoghi sicuri anche in periodo Covid, i pazienti possono richiedere un ... prendersi cura di sé attraverso l'attività fisica per prevenire i danni articolari e mantenere in ...

Ha fatto più danni il covid o la "cura"? L'HuffPost Massimo Ghini: «Mio figlio di 25 anni ricoverato per Covid» Il ragazzo pare abbia contratto il virus a casa di amici: «Avevano fatto tutti il tampone rapido, evidentemente non basta. Così si è ritrovato in ospedale con una polmonite bilaterale: ora sta meglio, ...

Medicina a domicilio, Cantieri medtech punta all'ospedale decentralizzato La medicina? A domicilio. Ormai una realtà, come dimostrato anche da esperimenti ben riusciti durante l'emergenza legata al Covid 19, ma che il progetto di Cantieri ...

