Covid Italia, oggi 19.886 contagi e 308 morti: bollettino 25 febbraio (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 19.886 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 308 morti, un dato che porta a 96.974 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 443.704 tamponi, il tasso di positività è al 4,5%.

