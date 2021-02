Covid Italia, Lopalco: “Chiudere scuole per evitare terza ondata” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Le scuole sono un forte volano della circolazione del virus, ora è il momento più delicato di tutta la pandemia. C’è il rischio della terza ondata, per evitarlo può servire anche Chiudere le scuole”. Lo afferma l’epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1. Quanto alle riaperture di teatri e cinema, per Lopalco “dobbiamo distinguere: un museo non affollato non vedo perché debba rimanere chiuso. Il cinema anche, se non è affollato. Ma non so se una sala accetterebbe di aprire per un numero limitato di posti”. Per quanto riguarda la situazione dei contagi in Puglia, Lopalco spiega che “per questa settimana i numeri sono ancora da zona gialla, l’andamento è stabile e non ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Lesono un forte volano della circolazione del virus, ora è il momento più delicato di tutta la pandemia. C’è il rischio della, per evitarlo può servire anchele”. Lo afferma l’epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1. Quanto alle riaperture di teatri e cinema, per“dobbiamo distinguere: un museo non affollato non vedo perché debba rimanere chiuso. Il cinema anche, se non è affollato. Ma non so se una sala accetterebbe di aprire per un numero limitato di posti”. Per quanto riguarda la situazione dei contagi in Puglia,spiega che “per questa settimana i numeri sono ancora da zona gialla, l’andamento è stabile e non ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Vaccino Covid, Johnson & Johnson verso l'approvazione negli Usa. Cosa succede in Italia? Il vaccino di Johnson & Johnson contro il Covid potrebbe essere autorizzato a partire da questa settimana negli Usa. Il siero sembra avere una ... Cosa accadrà in Italia dopo l'approvazione negli Usa? Il ...

La prof Manuela uccisa dal covid, alunni disperati: 'Era un'insegnante fantastica' Manuela Andreoli, muore dopo aver contratto il Covid ''Era un'insegnante fantastica - racconta Stefano Rotondi, preside della scuola media Briosco dove Andreoli insegnava - Siamo tutti molto tristi e ...

Covid Italia oggi, i dati delle regioni: 25 febbraio Adnkronos “L’ultimo concerto?” sabato 27 febbraio con Roby Facchinetti e Pinguini Tattici Nucleari Tanti gli artisti coinvolti nei live in streaming gratuito, da Manuel Agnelli agli Zen Circus. Oltre 130 i locali che chiedono sostegno e riconoscimento per non sparire. Fra di essi anche Druso e Spaz ...

Emofilici sedentari causa Covid, articolazioni a rischio Milano, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Articolazioni a rischio per le persone con emofilia. Complice la pandemia di Covid-19, fra i pazienti che convivono con la malattia rara di origine genetica legata ...

