Covid, Italia in ritardo nella campagna di vaccinazione: è sotto la media Ue (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo una classifica dell'Ue elaborata dall'Università di Oxford, l'Italia nella campagna di vaccinazione risulta indietro rispetto alla somministrazione delle dosi ogni cento persone. Joe Raedle/Getty ImagesIn Italia il numero di dosi del vaccino anti-Covid somministrate fino ad oggi sfiora i 4 milioni. Un dato che sarebbe potuto essere sicuramente superiore se le aziende farmaceutiche non avessero ritardato le consegne programmate dal contratto stipulato con i Paesi, ma che potrebbe anche essere migliore rispetto ad altri Stati dell'Unione Europea nel rapporto al numero complessivo della popolazione. Ti potrebbe interessare anche -> Vaccino AstraZeneca fino a 65 anni: via libera del Ministero della Salute La classifica dell'Università di Oxford sulla ...

