Covid Italia, Granelli (Confartigianato): "Per 32% nostre imprese difficoltà a ripartire" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (LabItalia) - "Il 32% delle imprese a noi associate avrà delle difficoltà a ripartire dopo la pandemia. E' un numero che ci spaventa tanto e dobbiamo mettere in campo una rappresentanza concreta di prossimità per aiutare queste aziende, per dare loro un futuro". E' l'allarme sulla tenuta delle imprese artigiane colpite dalla pandemia da coronavirus che lancia Marco Granelli, presidente Confartigianato, intervistato da Adnkronos/LabItalia. Granelli è diventato presidente dell'associazione di categoria a dicembre scorso, in piena pandemia. "Il mio primo obiettivo sottolinea- è stato quello di far capire alla politica, alle istituzioni, al Paese che il nostro, quello dell'artigianato, è un mondo importante che va sostenuto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Lab) - "Il 32% dellea noi associate avrà delledopo la pandemia. E' un numero che ci spaventa tanto e dobbiamo mettere in campo una rappresentanza concreta di prossimità per aiutare queste aziende, per dare loro un futuro". E' l'allarme sulla tenuta delleartigiane colpite dalla pandemia da coronavirus che lancia Marco, presidente, intervistato da Adnkronos/Labè diventato presidente dell'associazione di categoria a dicembre scorso, in piena pandemia. "Il mio primo obiettivo sottolinea- è stato quello di far capire alla politica, alle istituzioni, al Paese che il nostro, quello dell'artigianato, è un mondo importante che va sostenuto, ...

