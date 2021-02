Covid | Iss | “Variante inglese e brasiliana nelle acque di scarico”

Leggi su ck12

(Di giovedì 25 febbraio 2021), l’Istituto di Sanità ha trovato tracce die spagnola in Umbria e in Abruzzo Getty ImagesLe varianti inglesi e brasiliane delsono state individuatereflue italiane. Lo annuncia l’Istituto Superiore di Sanità a seguito di una ricerca che è la prima al mondo che viene condotta sulledi. Lo studio è stato coordinato dalle dottoresse Giuseppina La Rosa del Dipartimento Ambiente e Salute e da Elisabetta Suffredini del Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica Veterinaria dell’Istituto. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata. La ricerca oltre alla dimostrazione in sé ...