(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Le variantidel coronavirus Sars-CoV-2 sono state individuate per la prima volta nellediitaliane”. E’ quanto riferisce l’Istituto superiore di sanità (Iss), che dà notizia della prima ricerca condotta sulla presenza di varianti del virus nei reflui urbani d’Italia (“tra le prime” ricerche di questo tipo condotte “al mondo”, puntualizzano gli esperti). A condurla il gruppo di lavoro coordinato da Giuseppina La Rosa del Dipartimento Ambiente e Salute e da Elisabetta Suffredini del Dipartimento di Sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria dell’Iss, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata. In particolare – spiega l’Iss – sono state individuate sequenze con mutazioni tipiche di...

istsupsan : ??INFEZIONE MATERNA DA #COVID19: AGGIORNATE LE LINEE GUIDA #ISS ??nessuna evidenza attuale di maggiore rischio di… - Agenzia_Ansa : Covid, varianti inglese e brasiliana trovate nelle acque di scarico italiane #ANSA - Adnkronos : #Covid, #Iss: 'Variante inglese e brasiliana in acque di scarico' - spincatia : Coronavirus, ancora dubbi e bufale sui vaccini contro il Covid-19: le risposte di ministero della Salute e Iss - CorriereQ : Covid: Iss, varianti inglese e brasiliana trovate nelle acque di scarico -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iss

... direttore del Dipartimento Ambiente e Salute dell'- in particolare se pensiamo che la ... grazie anche al contributo dei risultati italiani, nel Piano europeo contro le varianti del- 19 (......a disposizione dei tecnici umbri evidenziano una flessione rispetto alla circolazione del- ... Sommando l'intera regione, in Umbria il 54% dei campioni (dei 176 esaminati dall') riportano ...L'Iss stima la trasmissibilità della variante Covid inglese nel nostro Paese. "In Italia si è stimato che la cosiddetta variante inglese del virus Sars-CoV- ...(ANSA) - ROMA, 25 FEB - I ricercatori dell'Iss hanno spiegato che "per consentire uno screening rapido, pratico e semplice delle varianti circolanti nella popolazione italiana è stato sviluppato un me ...