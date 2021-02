Covid, isolata una nuova variante: allarme vaccino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una nuova mutazione del Covid sarebbe stata scoperta e isolata. Si chiama B.1.526 e, stando alle prime ricerche, potrebbe rendere inefficace il vaccino. Se è ormai appurata la diffusione delle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unamutazione delsarebbe stata scoperta e. Si chiama B.1.526 e, stando alle prime ricerche, potrebbe rendere inefficace il. Se è ormai appurata la diffusione delle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

onda_di_mare : RT @GalluraC: LA MADDALENA DIVENTA ZONA ROSSA. Il sindaco Fabio Lai decide di istituire la zona rossa nell’isola. Per i prossimi 14 giorni… - Dagherrotipo1 : RT @anamoRacsecnarF: Io isolata in casa per sospetto covid,almeno fino al tampone di domani.... Porca mignotta #COVID nun te temo. (Ho la m… - stocazzzzzo : RT @anamoRacsecnarF: Io isolata in casa per sospetto covid,almeno fino al tampone di domani.... Porca mignotta #COVID nun te temo. (Ho la m… - duesoli : RT @GalluraC: LA MADDALENA DIVENTA ZONA ROSSA. Il sindaco Fabio Lai decide di istituire la zona rossa nell’isola. Per i prossimi 14 giorni… - GiovannaLaura18 : RT @GalluraC: LA MADDALENA DIVENTA ZONA ROSSA. Il sindaco Fabio Lai decide di istituire la zona rossa nell’isola. Per i prossimi 14 giorni… -