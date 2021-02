Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 25 febbraio, che sale di 19.886 casi e 308 morti. Coronavirus, bilancio del 25 febbraio: 19.886 nuovi casi e 308 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 25 febbraio, che sale di 19.886 casi e 308 morti. Coronavirus, bilancio del 25 febbraio: 19.886 nuovi casi e 308 morti in più su Notizie.it.

