Covid, il governo frena le Regioni sulla chiusura delle scuole. Salvini: «Lockdown a Pasqua? Irrispettoso per gli italiani» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non saranno settimane facili. Lo sa bene la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini che ha avuto un confronto in videoconferenza, insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, con le Regioni e gli enti locali per fare il punto della situazione. Il sistema a colori rimarrà ma andrà «affinato» mentre la chiusura delle attività economiche «non entrerà più in vigore di domenica ma di lunedì» così da evitare decisioni dell’ultim’ora. Già domani, infatti, potrebbe arrivare la nuova bozza del Dpcm con le norme anti-Covid in vigore dal prossimo 5 marzo. In anticipo rispetto ai tempi del governo di Giuseppe Conte. Gelmini: «L’obiettivo è evitare il Lockdown» L’obiettivo dell’esecutivo – avrebbe detto la Gelmini durante la riunione – è quello di scongiurare un ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non saranno settimane facili. Lo sa bene la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini che ha avuto un confronto in videoconferenza, insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, con lee gli enti locali per fare il punto della situazione. Il sistema a colori rimarrà ma andrà «affinato» mentre laattività economiche «non entrerà più in vigore di domenica ma di lunedì» così da evitare decisioni dell’ultim’ora. Già domani, infatti, potrebbe arrivare la nuova bozza del Dpcm con le norme anti-in vigore dal prossimo 5 marzo. In anticipo rispetto ai tempi deldi Giuseppe Conte. Gelmini: «L’obiettivo è evitare il» L’obiettivo dell’esecutivo – avrebbe detto la Gelmini durante la riunione – è quello di scongiurare un ...

La7tv : #omnibus Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) sulla gestione #Covid da parte del governo #Draghi: 'Sacrosanta la l… - Agenzia_Ansa : Covid, Gelmini: 'Le chiusure in vigore da lunedì non dalla domenica'. Posticipata la messa in pratica delle ordinan… - fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - marfeluca : Chiudiamo #Speranza a marzo per riaprire l'#Italia a #Pasqua. ???????????? ??#DEFINITIVA?? #ILGOVERNODEIMIGLIORI… - infoitinterno : Covid Lombardia, Fontana: 'Chiederemo a governo più vaccini' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid governo Covid Italia, Lopalco: "Chiudere scuole per evitare terza ondata" Leggi anche Nuovo Dpcm, scuola e zone: governo e regioni divisi Quanto alle riaperture di teatri e cinema, per Lopalco "dobbiamo distinguere: un museo non affollato non vedo perché debba rimanere ...

Zingone (Banca Ifis): 'Non solo credito, così sosteniamo le imprese' Con il Covid quale è diventata l'esigenza - tipo delle vostre aziende clienti? 'Il Governo ha facilitato l'accesso ai finanziamenti a medio lungo termine e questo ha scatenato una corsa a queste ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 2 | www.governo.it Governo “le capriole” all’indietro di Bassetti ed altro ancora. Covid, Giletti attacca Bassetti: le accuse e la lite in diretta Massimo Giletti e Matteo Bassetti hanno litigato in diretta tv durante la trasmissione ‘Non è l’Arena’: le accuse del conduttore Virgili ...

Covid Italia, scintille Salvini-Zingaretti 'Prima sono state le mascherine, che erano inutili, ora, cavalcando la stanchezza di tutti, si attaccano le regole per la Pasqua - punta il dito Zingaretti - . Quello che è irrispettoso per gli italia ...

Leggi anche Nuovo Dpcm, scuola e zone:e regioni divisi Quanto alle riaperture di teatri e cinema, per Lopalco "dobbiamo distinguere: un museo non affollato non vedo perché debba rimanere ...Con ilquale è diventata l'esigenza - tipo delle vostre aziende clienti? 'Ilha facilitato l'accesso ai finanziamenti a medio lungo termine e questo ha scatenato una corsa a queste ...Covid, Giletti attacca Bassetti: le accuse e la lite in diretta Massimo Giletti e Matteo Bassetti hanno litigato in diretta tv durante la trasmissione ‘Non è l’Arena’: le accuse del conduttore Virgili ...'Prima sono state le mascherine, che erano inutili, ora, cavalcando la stanchezza di tutti, si attaccano le regole per la Pasqua - punta il dito Zingaretti - . Quello che è irrispettoso per gli italia ...