Covid | ieri in Lombardia vaccinati 6 513 over 80 | da inizio campagna 30mila

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 feb. (Adnkronos) -hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-in6.281 anziani a cui si aggiungono i 232 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 6.513 dosi somministrate agli80. Dall'della80, lo scorso 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente 30.867 dosi a questa categoria di cittadini. Complessivamente nella giornata disono state somministrate 12.882 dosi di vaccino anti-. Intanto ladi vaccinazione rivolta agli anziani80 ha raggiunto le 519.707 adesioni. Ne mancano ancora circa 200mila all'appello tra gli aventi diritto.

Agenzia_Ansa : Ieri sera l'agenzia ANSA ha erroneamente comunicato la notizia della scomparsa di Fausto Gresini, che è ricoverato… - 6000sardine : Ieri ed oggi continuano ad arrivare minacce ed insulti a #LilianaSegre dopo aver pubblicato un video dove si… - Pierferdinando : Ancora positivo, ma tornato a casa ieri dopo 9 giorni di ricovero per #COVID19 allo #Spallanzani. Ringrazio chi si… - alexa5313 : RT @lisanoja: Ieri, al ministro Speranza, ho posto il problema delle persone con disabilità e con malattie rare e dell'importanza di inseri… - tarik_sarhan : RT @lisanoja: Ieri, al ministro Speranza, ho posto il problema delle persone con disabilità e con malattie rare e dell'importanza di inseri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ieri

il Resto del Carlino

Il moderno stadio dell'Atletico Madrid da oggi è anche un punto di vaccinazione contro il: le prime dosi amministrate sono andate ai vigili, ai pompieri e al personale della Protezione ...era ......bollettinoin Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno analizzato 2375 tamponi pcr, individuando 196 casi positivi. Dei 15.402 test antigenici analizzati...Milano, 25 feb. (Adnkronos) – Ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid in Lombardia 6.281 anziani a cui si aggiungono i 232 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale ...Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha proposto alla Conferenza Stato Regioni, presente il ministro Roberto Speranza e la neo Ministra per gli Affari regional ...