Covid | Gsk | da anticorpo monoclonale benefici in pazienti adulti ricoverati

Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - L'anticorpo monoclonale sperimentale otilimab di GlaxoSmithKline (Gsk) ha mostrato "un potenziale e importante beneficio clinico in un pre-definito sottogruppo di pazienti" con Covid-19 "ad alto rischio". E' quanto emerge dai risultati, annunciati oggi da Gsk, dello studio di fase 2 'proof of concept' Oscar (Otilimab in severe Covid-19 related disease) con otilimab, un fattore stimolante le colonie di macrofagi anti-granulociti (anti-GM-CSF). L'endpoint primario dello studio - riferisce l'azienda in una nota - era la percentuale di pazienti Covid-19 privi di insufficienza respiratoria 28 giorni dopo il trattamento con una singola dose di otilimab in aggiunta allo standard di cura (inclusi trattamenti antivirali e ...

