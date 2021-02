Covid, Giorgetti: “Massima disponibilità per produrre vaccino”. Il video (Di giovedì 25 febbraio 2021) Covid, Giorgetti: “Massima disponibilità per produrre vaccino” Roma, 25 feb. (askanews) – “Il governo italiano ha ribadito la Massima disponibilità sia in termini di strumenti normativi che di mezzi finanziari all’industria farmaceutica italiana per predisporre ogni tipo di strumento al fine di produrre un vaccino contro il Covid”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine dell’incontro con Farmindustria al Mise. “Naturalmente – ha sottolineato – non è una cosa semplice questo processo di riconversione. Abbiamo chiesto a tutti il massimo impegno e la Massima serietà e determinazione per cercare di risolvere il problema”. (Testo ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021): “per” Roma, 25 feb. (askanews) – “Il governo italiano ha ribadito lasia in termini di strumenti normativi che di mezzi finanziari all’industria farmaceutica italiana per predisporre ogni tipo di strumento al fine diuncontro il”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, al termine dell’incontro con Farmindustria al Mise. “Naturalmente – ha sottolineato – non è una cosa semplice questo processo di riconversione. Abbiamo chiesto a tutti il massimo impegno e laserietà e determinazione per cercare di risolvere il problema”. (Testo ...

