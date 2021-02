Covid, Gimbe: allarme rosso in 41 province, 11 regioni a rischio lockdown (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alessandro Nunziati È online il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull’epidemia di Covid-19 in Italia, che ha preso in considerazione i dati della settimana dal 17 al 23 febbraio. La fondazione segnala che in sette giorni i nuovi casi sono aumentati del 10%, e i reparti di terapia intensiva stanno tornando a riempirsi; segnali preoccupanti giungono da 41 province. Rapporto Gimbe, la settimana 17-23 febbraio in sintesi I nuovi casi della settimana analizzata sono 92.571, contro gli 84.272 della settimana precedente: circa il 10% in più. Viaggiano su una curva stabile i decessi: 2.177 rispetto ai 2.169 della settimana prima. Sono in lieve calo, invece, le persone attualmente positive: 387.948, quasi 6.000 in meno rispetto alla settimana precedente. In leggero calo i ricoverati con sintomi ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alessandro Nunziati È online il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazionesull’epidemia di-19 in Italia, che ha preso in considerazione i dati della settimana dal 17 al 23 febbraio. La fondazione segnala che in sette giorni i nuovi casi sono aumentati del 10%, e i reparti di terapia intensiva stanno tornando a riempirsi; segnali preoccupanti giungono da 41. Rapporto, la settimana 17-23 febbraio in sintesi I nuovi casi della settimana analizzata sono 92.571, contro gli 84.272 della settimana precedente: circa il 10% in più. Viaggiano su una curva stabile i decessi: 2.177 rispetto ai 2.169 della settimana prima. Sono in lieve calo, invece, le persone attualmente positive: 387.948, quasi 6.000 in meno rispetto alla settimana precedente. In leggero calo i ricoverati con sintomi ...

