Covid, Gelmini a Regioni: “Domani prima bozza del nuovo Dpcm” (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – “Il governo sta lavorando intensamente in queste ore sul nuovo provvedimento anti-Covid. Sono naturalmente in costante contatto con Palazzo Chigi e contiamo di farvi avere, nella giornata di domani, con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, una prima bozza del Dpcm. Per l’esecutivo Draghi è fondamentale il confronto costante con le Regioni e anticipare le decisioni, in modo da lasciare ai cittadini il tempo necessario per poter organizzare la propria vita”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini durante l’incontro con le Regioni attualmente in corso. Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – “Il governo sta lavorando intensamente in queste ore sul nuovo provvedimento anti-Covid. Sono naturalmente in costante contatto con Palazzo Chigi e contiamo di farvi avere, nella giornata di domani, con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, una prima bozza del Dpcm. Per l’esecutivo Draghi è fondamentale il confronto costante con le Regioni e anticipare le decisioni, in modo da lasciare ai cittadini il tempo necessario per poter organizzare la propria vita”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini durante l’incontro con le Regioni attualmente in corso.

LuigiF97101292 : RT @TgLa7: #Covid, #Gelmini: chiusure in vigore da lunedì non domenica. #pandemia #dpcm - TgLa7 : #Covid, #Gelmini: chiusure in vigore da lunedì non domenica. #pandemia #dpcm - Robbetta : RT @GiovaQuez: È cominciato il vertice tra governo e Regioni sulle nuove misure per contrastare il Covid-19. Al tavolo con le Regioni, le P… - stormi1904 : RT @GiovaQuez: È cominciato il vertice tra governo e Regioni sulle nuove misure per contrastare il Covid-19. Al tavolo con le Regioni, le P… - MaeyCat : RT @GiovaQuez: È cominciato il vertice tra governo e Regioni sulle nuove misure per contrastare il Covid-19. Al tavolo con le Regioni, le P… -