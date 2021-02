Covid Emilia Romagna, per Bologna al vaglio zona 'arancione scuro' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Convocata d’urgenza una riunione tra Regione e sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna per decidere come affrontare la crescita di contagi esplosa nell’area. In fase di valutazione ci sarebbero l’adozione delle restrizioni da zona “arancione scuro” con lo stop alle scuole dalle elementari in su e il divieto di spostamenti. Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini a margine di una videoconferenza (SPECIALE CORONAVIRUS - LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 febbraio 2021) Convocata d’urgenza una riunione tra Regione e sindaci dei Comuni della Città Metropolitana diper decidere come affrontare la crescita di contagi esplosa nell’area. In fase di valutazione ci sarebbero l’adozione delle restrizioni da” con lo stop alle scuole dalle elementari in su e il divieto di spostamenti. Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute dell'Raffaele Donini a margine di una videoconferenza (SPECIALE CORONAVIRUS - LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA).

