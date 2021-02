Covid e riaperture, Salvini: «Pasqua chiusi in casa? Parlarne oggi non rispettoso degli italiani» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quando riapriranno bar e ristoranti la sera? Quando ci sarà la riapertura di palestre, piscine, cinema e teatri? Interrogativi che restano pendenti, ma la risposta è stata in parte suggerita dalla comunicazione del ministro della Salute Roberto Speranza in Senato. «In questo ultimo miglio - ha detto l'esponente del governo Draghi - non possiamo assolutamente abbassare la guardia: non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia». Concetto espresso genericamente, ma che però suggerisce che in vista del Dpcm non è lecito attendersi novità significative sul fronte delle riaperture. Tuttavia, a giudicare dalle parole di Matteo Salvini il dibattito è ancora aperto. riaperture e Covid, Salvini ricorda la posizione di molti ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quando riapriranno bar e ristoranti la sera? Quando ci sarà la riapertura di palestre, piscine, cinema e teatri? Interrogativi che restano pendenti, ma la risposta è stata in parte suggerita dalla comunicazione del ministro della Salute Roberto Speranza in Senato. «In questo ultimo miglio - ha detto l'esponente del governo Draghi - non possiamo assolutamente abbassare la guardia: non ci sonole condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia». Concetto espresso genericamente, ma che però suggerisce che in vista del Dpcm non è lecito attendersi novità significative sul fronte delle. Tuttavia, a giudicare dalle parole di Matteoil dibattito è ancora aperto.ricorda la posizione di molti ...

